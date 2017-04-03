毛澤東畫像3.8億元落槌 創紀錄
美國普普藝術（Pop Art）大師安迪．沃荷（Andy Warhol）的一幅「毛主席」畫作昨天在香港拍賣，最終以港幣9850萬元（約新台幣3億8422萬元）成交，刷新西方當代藝術品在亞洲拍賣新紀錄。
英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，雖然「毛主席」畫作的落槌價並沒有達到預期高點（拍賣前估價9000萬至1.2億港幣），未含買家佣金的落槌價為8600萬港幣（約新台幣3億3546萬元），但成交價已較前一次成長。
報導指出，同一幅畫2014年在倫敦以760萬英鎊（約新台幣2.9億元）成交，和2000年6月拍賣價格42.15萬英鎊（約新台幣1603萬元）相比，每一次的成交價都飛躍式上漲。
這幅畫作最終由一名亞洲收藏家購得。
報導指出，安迪．沃荷在1972至1973年間，以五種畫幅尺寸創作了199幅「毛主席」畫作。這次拍賣的畫作是當中第二大尺寸（50x42英寸）的22幅系列畫作的其中一幅。
畫作中毛澤東的圖像取材自1966年出版的「毛主席語錄」第一頁的毛澤東肖像。
「毛主席語錄」的印刷數量在中國大陸超過數十億本，毛澤東的圖像成為當代被印刷最多次的人物頭像之一。當時的中國大陸，毛澤東的肖像無處不在，這種不斷重覆的、大量的圖像，成為安迪．沃荷創作靈感的來源。
不過，2013年安迪．沃荷的作品在中國大陸舉辦大型巡迴展，展出的300多件作品中，並沒有「毛主席」系列。
中共黨媒環球時報英文版2013年刊出的社論文章指出，「毛主席」系列無法在中國大陸展出，是因為畫作呈現的毛主席「遠超過官方可以接受的形像」。在安迪．沃荷大膽配色中，有些「毛主席」看起來似乎是化了妝。1060403
(中央社)
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