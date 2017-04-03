Nike售陸問題氣墊鞋 退貨還賠2萬

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大陸央視日前踢爆美國運動用品大廠耐吉（Nike）的氣墊鞋根本沒有氣墊。這些問題氣墊鞋在大陸從今天起開始接受退貨，Nike將一律賠償消費者人民幣4500元（新台幣約2萬元）。

美國運動用品大廠Nike日前遭中國大陸中央電視台踢爆，NBA退役球星布萊恩（Kobe Bryant）的復刻版籃球鞋號稱有氣墊，卻只有實心橡膠底。Nike事後發表道歉聲明稱「用錯宣傳資料」，還表示願賠售價3倍金額。

中國大陸中央人民廣播電台今天報導，Nike從4月3日起的90天內進行退貨服務。Nike針對購買此款氣墊問題鞋的消費者，收回貨品同時全額退款，並提供4500元賠償。

北京消費者權益保護法學研究會副秘書長、中國政法大學副教授朱巍認為，Nike店太欺人，對大陸消費者實施雙重標準的現象，近幾年時有發生。同款鞋子，中國大陸的價格要超出境外好幾百元，而且還沒有氣墊。

報導指出，Nike於2011年在大陸銷售的「Hyperdunk 2011」球鞋，前腳掌比美國同款少了氣墊。Nike當時也說是宣傳失誤，並答應全額退款。但北京市工商局調查認為，Nike侵害消費者權益，開罰487萬元。1060403

(中央社)