反去蔣化遭嗆 柯文哲：台灣沒因此更團結

台北市長柯文哲日前表態反對去蔣化，引起台灣建國工程隊不滿。柯文哲今天回應，台灣在外交上相當艱辛，裡面的人還打成一團；台灣社會沒因此更團結、和諧。

柯文哲今晚出席新北投車站揭牌典禮，他在接受媒體受訪時反問「你覺得這樣做，台灣社會有更團結、更和諧嗎？」。他表示，自己到國外走一遭，台灣在外交處境上相當艱辛，「都已經很困難了，裡面的人還打成一團在幹什麼？」

台灣建國工程隊今天凌晨用台灣孟宗竹與台灣品牌菜刀製成「竹竿綁菜刀」，把位於北市信義區福德街一處蔣介石銅像砍下，並發表聲明，指再過2天是蔣介石忌日，在蔣的肉體死亡42年之際，讓他再死一次。

聲明中並反嗆柯文哲「你自己被庸醫誤診了，你患的不是亞斯伯格症，而是斯德格爾摩症！」。並認為柯文哲不配談論轉型正義，不配做260萬人的市長，「別肖想當治國的上醫了，充其量，你不過是個普通看病的郎中下醫罷了！我們瞧你不起！」

聲明指出，已蒐集全台數百座蔣像資料，會一座接一座摘其首級，讓蔣這個「殺人魔王」再死百次、千次。聲明也強調，不相信在台灣這塊土地上，還會有「公義喚不回」這種事。1060403

(中央社)