英加義荷寶寶就是愛哭 有證據

英國心理學家針對不同國家寶寶出生後前3個月到底多愛哭的研究指出，英國、加拿大、義大利和荷蘭寶寶比其他國家的寶寶愛哭。哭鬧程度最低的新生兒在丹麥、德國和日本。

英國華瑞克大學（Warwick University）研究人員沃克（Dieter Wolker）帶領的這項研究，對出生前3個月寶寶正常哇哇哭的量製作全球第一份圖表。

沃克說：「寶寶出生前幾週是否愛哭就已很不一樣。」

「我們可藉由檢視較不愛哭的國家文化知道更多，（包括）這是否可能出於父母的養育照顧，或其他與懷孕經驗相關的因素，或基因。」

寶寶大哭頻率最高的在英國、加拿大和義大利，一週至少3天一天哭3個多小時；而大哭頻率最低的在丹麥和德國。

研究指出，寶寶平均在出生前2週一天哭約2小時，然後接下來幾週會哭多一些，直到6週大時1天約哭2小時15分；長到12週大時，平均降低到1小時10分。

不過，寶寶哭的時間差異性很大，有的1天哭30分鐘，有的超過5小時。

研究刊登在「小兒科期刊」 （Journal of Pediatrics），分析研究包括德國、丹麥、日本、加拿大、義大利、荷蘭和英國約8700名寶寶。（譯者：中央社羅苑韶）1060403

(中央社)