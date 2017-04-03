小浣熊頭卡下水道格柵 楚楚可憐超無助
加拿大有1隻浣熊的頭部，卡在下水道格柵，楚楚可憐的模樣令人心疼，多虧有人發現後通知安大略省威蘭市（Welland ）的防止虐待動物協會（SPCA），才協助牠脫困。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，防止虐待動物協會人員拍攝的畫面顯示，這隻毛茸茸的浣熊把細小的腿部伸出方形洞口，不斷扭動。
他們抵達現場時，發現這隻已成年的小動物看起來相當痛苦，掙扎著想逃脫。
根據影像畫面，SPCA人員試圖幫助這隻不幸的小傢伙重獲自由，他們動用許多工具來移除下水道格柵，包括長柄大錘、救生鉗和鐵橇。
威蘭市防止虐待動物協會人員葛里爾（John Greer）說：「最後，我們使盡吃奶力氣，將牠的頭往回推了出來。」
他們將這隻浣熊送到動物醫院接受檢查，確認牠似乎沒有受傷後，再將牠放回草原。
浣熊經常利用下水道通行，但不清楚牠是如何卡在下水道的格柵上。
葛里爾說：「假如沒有被人發現，很可能就會餓死。」（譯者：中央社劉文瑜）1060403
(中央社)
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