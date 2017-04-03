HBL乙級聯賽將開打 今年首見轉播
105學年度高中籃球乙級聯賽全國決賽，5日將在基隆體育館盛大開打，並將首度由快樂電視APP直播。
來自全台男女各8支HBL乙級勁旅，5日起齊聚基隆體育館較勁，在經過5天共40場比賽，將決定9日誰能高捧冠軍盃。
男子組彰化高中將全力尋求衛冕、而來自桃園的國立陽明高中女籃隊將力拚連6年封后。
台灣籃壇名將包括林志傑、劉錚等都是出自乙級的高手，適逢明年HBL將歡慶30週年，高中體總會長匡格非除感謝全國各界對HBL賽事的關注和支持，也期盼在大家努力下、國內高中籃球實力能進一步全面提升。
過去HBL乙級賽事不曾提供轉播服務，但今年首次由快樂電視網進行網路直播，只要手機下載快樂電視（Happy TV）APP（Android https://goo.gl/cnuwM0），就能輕鬆觀賞乙級賽事。
此外，快樂電視網也與緯來電視網合作，9日包括男籃冠軍戰在內，將有3場男籃賽事，同步在緯來體育台直播。1060403
(中央社)
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