山東反毒 從學生教育做起

我要評比

山東登記在冊吸毒人員已達9萬餘人，吸毒複吸率居高不下。為預防和懲治毒品違法犯罪行為，省政府法制辦發佈《山東省禁毒條例(草案徵求意見稿)》(以下簡稱意見稿)，向社會公開徵集意見，其中對禁毒宣傳教育、毒品管制、戒毒措施等內容進行了規定。

大眾網報導，意見稿明確，縣級以上人民政府應當確定或建設固定的禁毒教育場所，免費向社會提供禁毒宣傳教育服務；縣(市、區)人民政府有關部門、鄉鎮人民政府、街道辦事處應當採取措施，加強對居民、流動人口的禁毒宣傳教育。

教育行政部門、學校應當將禁毒知識納入教育教學內容，對學生進行禁毒宣傳教育。中小學校應當在小學五年級至高中二年級開設禁毒宣傳教育課程，每學年不少於兩節課。

(旺報)