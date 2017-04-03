〈帥到分手〉點擊破5000萬啦！周湯豪要給自己這禮物
周湯豪去年推出的作品〈帥到分手〉成為新一代國民歌曲，他3日下午開直播宣布該曲觀看次數已破「5000萬」，不過他最近忙拍東森創作新戲《鐘樓愛人》，已連續工作超過40天，他說還要再想一下該如何慶祝。由於他的手機只有3G上網，他也開玩笑說，不如破5000萬的禮物就是讓自己升級4G吧！
周湯豪與孟耿如在《鐘樓愛人》飾演感情融洽的青梅竹馬，兩人是首度合作，又長時間在台中拍戲，他為快速與演員們培養感情，不斷在拍戲空檔與孟耿如大玩變臉影片，慢熱的孟耿如也在他的熱情牽引下，與大家互動熱絡。孟耿如表示，除了工作上培養出革命情感，下戲後也會一起玩桌遊，醞釀出劇中好朋友的默契！
孟耿如說，周湯豪也會利用拍戲空檔認真地跟大家討論角色的想法、對戲，「他真的是個很有才華而且保有赤子之心的男生」。同劇的張捷也表示，第一次遇到周湯豪是在定裝時，感覺他冷冷酷酷的，但是經過這段時間的相處後才發現，他其實很熱情，只要有他在的場合從無冷場，且不管戲裡戲外都像大哥哥一樣的照顧大家，甚至有時候自己和楊銘威在周湯豪的房間聊得太晚，三個大男生就直接睡在一起，感覺就像真的回到大學生活。
孟耿如這次在《鐘樓愛人》除與周湯豪飾演青梅竹馬外，還與合作多次的張捷有著密不可分的關係，問到再次與張捷合作，她笑說：「先前與張捷兩人的私交就不錯，但也因為太熟悉，之前拍攝前導預告時，導演安排一幕張捷要親我的畫面，我一看到他的臉後就會忍不住大笑，完全沒辦法專注。」
(中時)
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