文在寅正式被共同民主黨提名為總統參選人

韓聯社首爾4月3日電，南韓第一大黨、在野的共同民主黨3日正式提名前黨魁文在寅為下屆總統選舉候選人。這是他五年前代表民主黨參選後的第二次挑戰，當時他以48.02%的得票率輸給朴槿惠，是南韓史上得票率和得票數最高的總統落選人。

民主黨總統候選人黨內初選分4站舉行，包括全羅道加光州市、忠清道、慶尚道、首都圈加上江原道與濟州道，文在寅在這4站的競選中，累計得票率達57.0%，力壓同黨籍的城南市長李在明和忠清南道知事安熙正，成為該黨下屆大選候選人。

執政的自由韓國黨已於上月底確定推選廣尚南道知事洪准杓為總統候選人。與執政黨同屬保守陣營的正黨於上月28日確立劉承旼議員為候選人。加上正義黨的候選人沈相奵以及基本勝券在握的國民之黨前黨魁安哲秀，大選初步呈現五黨五人對陣局面。在各種民調中，文在寅支持率一直名列第一，但近來安哲秀支持率大幅上升，2012年大選安哲秀原本也來勢洶洶，最後為了在野團結宣布退選並支持文在寅，本次是否重演文安相爭局面引人關注。

文在寅在被提名為總統推選人後宣告，本屆大選不問左右，只論正邪，大韓民國分裂和矛盾的時代已經結束。他強調，將重樹經濟、安全這兩大主軸，清理不公平、腐敗的積弊，通過聯合與合作重建融合的新秩序。

(旺報)