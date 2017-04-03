Running Man變8人 梁世燦全昭旻加盟

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南韓SBS電視台人氣綜藝節目「Running Man」製作單位今天表示，諧星梁世燦和女演員全昭旻將正式加入「Running Man」團隊，成為節目新成員，兩人今天也正式參與節目的錄製。

南韓「亞洲經濟」指出，「Running Man」增添2名新成員後，將以8人團隊開展活動。

製作組表示，梁世燦和全昭旻將以「自由身份」參與「Running Man」，完成各種節目任務。

製作組表示，梁世燦和全昭旻2人過去曾以嘉賓身分錄製過「Running Man」節目，當時與6名「元老」成員們配合得十分有默契，而且當期節目的收視率也非常高。1060403

(中央社)