Running Man變8人 梁世燦全昭旻加盟
南韓SBS電視台人氣綜藝節目「Running Man」製作單位今天表示，諧星梁世燦和女演員全昭旻將正式加入「Running Man」團隊，成為節目新成員，兩人今天也正式參與節目的錄製。
南韓「亞洲經濟」指出，「Running Man」增添2名新成員後，將以8人團隊開展活動。
製作組表示，梁世燦和全昭旻將以「自由身份」參與「Running Man」，完成各種節目任務。
製作組表示，梁世燦和全昭旻2人過去曾以嘉賓身分錄製過「Running Man」節目，當時與6名「元老」成員們配合得十分有默契，而且當期節目的收視率也非常高。1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。