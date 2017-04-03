俄聖彼得堡地鐵發生爆炸 可能10人死

我要評比

俄國媒體Life news報導，聖彼得堡地鐵站今天傳出爆炸。外流圖片顯示，地鐵車廂門被炸開，傷者躺在地鐵站月台上。國營通訊社塔斯社（TASS）指出，死亡人數可能至少10人。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，車站內滿是煙霧。

當地媒體報導，3個地鐵站現已關閉。1060403

(中央社)