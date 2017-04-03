限韓令 韓流從大陸轉向東南亞

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南韓演藝界龍頭CJ E&M集團，為加速發展東南亞市場，不僅在香港透過當地線上影音服務平台播放南韓影視作品，也在馬來西亞和越南開設韓流頻道，積極南向。

中國大陸因不滿美韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德），對南韓祭出限韓令，使得韓星、南韓影視產業近來從大陸市場轉向東南亞的目標明確。

CJ E&M集團今天宣布，將攜手香港最大的線上影音網站myTV SUPER，合作推出CJ E&M套餐服務，播放南韓影視作品。

南韓「聯合新聞通訊社」報導，香港myTV Super的用戶自4月起訂購CJ E&M套餐，可即時收看由CJ E&M香港法人營運的韓流頻道tvN ASIA。

此外，CJ E&M集團指出，將在馬來西亞開設韓國電影頻道tvN MOVIES，是全球第一個韓國電影頻道，已於今年1月在新加坡開播，4月將登陸馬來西亞。

同時，CJ E&M集團也計劃在越南開設韓流綜合頻道tv Blue，租下越南電視頻道VTC5，租期自4月起至2022年，將於6月起正式提供服務。

韓流頻道將播放電視劇「芝加哥打字機」、實境綜藝節目「一日三餐」等CJ E&M公司製作的高人氣節目，還將播放香港tvN ASIA的節目、越南法人規劃製作具有當地特色的原創內容。

CJ E&M 表示，希望透過開設國際韓流頻道讓東南亞人更加貼近南韓影視產品，感受韓流的魅力。1060403

(中央社)