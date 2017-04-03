林心如為母更強 沒在怕惡毒「鍵盤容嬤嬤」！
林心如去年520與霍建華公開戀情，7月底閃電結婚，今年初產下可愛女兒升格人母，她日前接受《Marie Claire美麗佳人》專訪，被問起女兒還在媽媽肚子裡時，就有一堆「鍵盤容嬤嬤」躲在螢幕後說些藏針的毒言毒語，林心如面對那些惡意，選擇一笑置之：「拜託，身為我的孩子，怎麼會對這些無聊的事在意？」她也透露女兒從在肚子裡時就好乖，從不讓媽媽孕吐，還隨媽媽去工作拍戲，甚至和媽媽一起跟舒淇和林熙蕾進行了一趟「4個女生」的閨蜜之旅。
回想初見女兒的第一眼，林心如說：「就是感動吧，我還躺著，寶寶一出來，遠遠地瞄了一下，她就迅速被帶到旁邊去剪臍帶什麼的。再來就推到病房，我大概生完前半天都不知道她長什麼樣子。因為我不能動，只能平躺，她又很小，她也躺著。6個小時之後，我的床稍微升起來一點點，我才看得到她。好小喔，臉就這麼一點點而已，很特別的感覺，好神奇。」
說起女兒，她就綻開甜美的酒窩，「我覺得我的baby未來一定勇敢又堅強，因為在媽媽肚子裡面她並沒有很得閒，跟著我到處跑。我希望她未來可以開心快樂地做自己，她想做的事情，只要是正確的，我們一定全力support她，也希望她可以有勇氣向前，不用害怕受傷，因為家裡一定是她最好的避風港。」
(中時)
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