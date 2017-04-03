KIMIKO軟Q一字馬驚呆網友 腳掌反折90度不科學
知名舞蹈老師KIMIKO身材火辣，擁有完美曲線令人稱羨，今（3日）她分享一張拉筋照，軟Q劈出一字馬之外，連腳掌也反折90度，讓網友看了全被嚇傻。
KIMIKO在臉書曬出一張劈腿照，只見她躺在地上，把雙腿抬在空中拍成180度，呈現筆直的一條線，姿勢非常標準，特別的是，她還把腳掌反折，向下轉了90度，畫面看來有點驚悚，連她自己也笑稱「好像有點開……」。
不符合人體工學的姿勢一曝光，引來網友大呼「好痛的感覺」，「這個筋會不會太鬆」、「要練多久才能變這樣」，沒想到KIMIKO竟還輕鬆說道「還可以更開」，並笑稱「姐練得是意志力」，驚呆大票粉絲。
(中時電子報)
關鍵字：KIMIKO
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