黃騰浩臥底應徵舉牌工 憋尿苦嘆：真不是人幹的工作！
黃騰浩在客台《勞動之王》飾演勞權團體成員，劇中因為要揭發舉牌工不合理的合約內容，特地到派報社臥底應徵舉牌工。為了拍攝這場戲，黃騰浩實際拿著廣告牌在大馬路邊罰站好幾個小時，除了要頂著大太陽之外，還得忍受車來車往所排放的廢氣，半天下來讓黃騰浩不禁直呼：「舉牌工真不是人幹的工作！」
黃騰浩表示，兩次體驗舉牌工的時間不過半天，但已經能深切感受到他們的辛苦，雖然拍攝當下是冬天不至於太熱，但站在戶外曬幾個小時也夠讓人發昏了，更何況是夏天、雨天甚至是寒流，更不敢想像要站上一整天！黃騰浩感慨地說，實際拍攝後才瞭解，很多舉牌工因為牌子不見要被扣錢，所以都盡量避免離開牌子去上廁所，長期憋尿下來的結果就是血尿！
這次在《勞動之王》劇中，因飾演有潔癖、神經質的怪咖，黃騰浩在演出上有別以往帥氣、耍酷，反而以誇張、搞笑甚至是扮醜的方式呈現。像是舉牌工這場戲，除了戴口罩、手套全副武裝在路邊罰站外，還要詮釋尿急想尿又不敢離開的樣子。導演張哲書笑說，原本以為黃騰浩會有偶像包袱放不開，因此拍攝前有先溝通請他盡量試，沒想到看到實際演出後覺得真的放很開！
(中時)
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