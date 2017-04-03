印度大學排名 印度理工學院最風光

我要評比

印度人力資源發展部（HRD）今天公布2017年印度大專院校排行榜，班加羅爾印度科學院獲得綜合教育機構榜首，知名的印度理工學院（IIT）也有7所分校擠入前10大。

其中，IIT馬德拉斯分校（IIT Madras）位居綜合教育機構亞軍，為7所IIT分校中的最佳名次。

台北市長柯文哲日前訪問印度時拜會的IIT德里分校（IIT Delhi），在綜合教育機構與大學榜單中排入第5名，在前10大印度的理工學院排名第4，並在前10大管理學術機構榜單中也排名第6。

這份2017年印度大專院校排行榜，是由印度人力資源發展部部長賈瓦德卡（Prakash Javadekar）公布。

他說，排名是基於20項參數，除教學品質外，還包括區域多樣性、性別平等、校內弱勢族群等指標，目的是希望透過國家制度化的排名架構，讓利益相關者能夠有較好的參考。

印度人力資源發展部指出，總共有705份學校研究報告從印度各大專院校產出，其中有80%是來自印度前100所頂尖大專院校。

印度10大綜合教育機構中，班加羅爾的印度科學院（Indian Institute of Science，IISc）拿下冠軍，且前10大綜合教育機構中，印度理工學院各分校就占了7個名次，分別是IIT馬德拉斯分校（IIT Madras）居第2、IIT孟買分校（IIT Bombay）居第3、IIT坎普爾分校（IIT-Kharagpur）排第4、IIT德里分校排第5。

另外，IIT還有堪坡分校（IIT Kanpur）、哈蒂分校（IIT Guwahati）和魯爾基分校（IIT Roorkee）分別排名第7到第9名。

此外，IIT馬德拉斯分校、孟買分校、坎普爾分校、德里分校、堪坡分校、魯爾基分校、哈蒂分校和海得拉巴分校（IIT Hyderabad）名列前10大印度工學院榜單的第1到第7，及第10名。

特別的是，在幾乎都是管理學院天下的印度前10大管理學院榜單中，IIT的德里、坎普爾和魯爾基分校分別排名第6、7、8名。

至於印度前10所大學，印度科學院仍居第1，第2名是印度左派學術重鎮尼赫魯大學（JNU）。

德里大學的米蘭達學院（Miranda House）、印度管理學院（IIM）阿默達巴德（Ahmedabad）分校分別居印度學院和管理學院的冠軍。1060403

(中央社)