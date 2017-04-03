陸推社保卡一卡通 10億人受惠

大陸人力資源和社會保障部計畫到今年底，讓社會保障卡實現「一卡通」功能。也就是說，持卡人只要憑一張社保卡，就可辦理就業、社保、醫療、人事、勞動關係等9大類共102項業務，估計今年可為10.5億人帶來大大便利。

大陸的社會保障卡，是指面向社會公眾發行，主要應用於人力資源社會保障領域、政府社會管理和公共服務的晶片卡。截至2016年底，大陸社保卡持卡人數達9.72億人，在許多地方，百姓只要持一張社保卡，就能滿足掛號就醫、金融支付等多種需求，目前大陸全國平均已開通80項業務，人社部的目標是今年能夠全部開通，達到120項。

依據大陸國務院印發的《「十三五」推進基本公共服務均等化規畫》，在十三五期間全面發行和應用社保卡，到2020年，持卡人口覆蓋率將達到90%，實現社會保障一卡通，支援社會保障卡跨業務、跨地區、跨部門應用更豐富的環境。

大陸目前的「一人多卡」讓許多民眾都搞不清。就以社保卡和醫保卡來說，就有媒體指出「99%的人搞不懂」。以北京市為例，多數北京市民在就醫時就發現，光拿社保卡有時在掛號、結算時，醫院並不認可，還需要再額外辦理各家醫院的就診卡。未來一卡通實現後，就會將居民健康卡、京醫通卡及北京通卡實現「三卡合一」。

真正的一卡通，除了「業務通」，更要「地域通」。比如就醫，在過去，因戶籍地和工作地不同，在工作地就醫，有時需先自行墊付醫藥費用，返回戶籍地後才能請領。一卡通實施後，就能在不同地點直接結算醫藥費，民眾不用再自己預先支付款項，也省去了來回往返奔波異地報銷的麻煩。

一卡通除了政策落實，內容也仍需努力。專家指出，在不同的利益訴求下，必須盡快建立大陸統一的利益調整和分配機制，將社保基金在貧富地區間進行合理調整，需要各地社保制度基本統一。尤其是社保高繳費、高待遇地區，必須做出一定的利益犧牲，應認同低繳費、低待遇地區參保者，並實行無縫對接，才能讓一卡通有更完善的實質內容。

(旺報)