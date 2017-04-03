大陸一卡通上路 減少剝肖漏洞
山東省德州市齊河縣民政局救災科賈姓科長，愛上財政科李科長，兩人利用職務之便，將發放的708人的低保補助款56萬餘元（人民幣，下同）放進個人口袋，甚至連已死亡者的補助款也照樣A走。日前被德州市中級人民法院分別判處5年和3年6個月有期徒刑。
專家指出，在大陸「一卡通」功能提升後，包括個人各項社會保險繳費、各項社會保險定期待遇和農民領取工資，都可以更便利，也將減少流程中可能出現的弊端。
《法制晚報》報導，2010年，被告人賈科長利用擔任齊河縣民政局救災科科長職之便，在為分散供養五保戶（大陸農村為無勞動能力等生活條件差者，提供的保吃、保穿、保醫、保住、保葬戶）辦理低保補貼手續過程中，將各鄉鎮敬老院集中供養的五保戶違規虛報為低保人員，再將708本用於發放低保款的存摺控制於個人手中。
專家指出，截至2016年底，大陸全國社保卡持卡人數達到9.72億人，其中農村居民就占了3.96億人，但受到高齡和低教育程度等因素影響，許多人的工資、補助金等金融交易和社會福利，常透過地方村里幹部或親友辦理，一旦遇到「有心人」就可能出現弊端。
未來一卡通上路後，每人都會有自己個人帳戶，自己掌管，所有資源直接送達當事人，能減少中間可能被剝削的漏洞。
(旺報)
關鍵字：一卡通
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