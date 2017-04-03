西班牙介入直布羅陀 英國：將如捍衛福島一樣捍衛直布羅陀

4月2日是英國阿根廷福克蘭戰爭爆發35周年紀念日，阿根廷總統重申不會放棄對福克蘭群島(阿根廷稱為馬爾維納斯群島)的主權要求。英國則在面臨西班牙利用英國脫歐趁機介入直布羅陀事務之際強硬表示，不惜發動戰爭捍衛直布羅陀，一如當年捍衛福克蘭。

自從英國脫離歐盟公投於去年通過後，反對英國脫離歐盟的各地紛紛起來抗議，蘇格蘭與北愛都有政治勢力呼籲舉辦獨立公投避免被迫脫歐，而西班牙則施壓讓歐盟通過決議給予西班牙在直布羅陀未來與歐盟的貿易關係上的否決權，但英國堅決反對，首相梅伊今天表示，英國對直布羅陀的承諾「不會動搖」，保守黨前黨魁霍華德（Michael Howard）表示，梅伊（Theresa May）甚至準備好發動戰爭來捍衛這塊領土，就如同前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）35年前為了福克蘭群島主權與阿根廷開戰。

直布羅羅本來是西班牙領土，1713年《烏得勒支和約》中西班牙將之割讓給英國，但日後反悔，持續主張擁有該地主權。2002年該地針對是否讓西班牙與英國共同治理公投，以98.97%否定。2016年英國脫歐公投時，高達96%的直布羅陀遠選票選擇留歐，因此引發西班牙再度聲稱擁有主權。

至於福克蘭，目前英國與阿根廷的軍力都不如35年前了，35年前雖然阿根廷與福克蘭近在咫尺，卻因為英國派了兩艘航母並徵用大批緊急改裝後的民間船隻搭載飛機開往福克蘭，得以掌握海空優收付福島。但如今，英國原有的航母已全部退役，新型航母尚未服役，只有海洋號兩棲攻擊艦可以搭載部分戰機，現役的驅逐艦與巡防艦也降到只剩6艘與13艘，相較當年光是派去福島參戰的驅逐艦與巡防艦就分別有8艘與15艘，明顯捉襟見肘，恐難以再度組成強大遠征艦隊捍衛國土。

但阿根廷狀況也好不到哪去，當年唯一的一艘航母早已退役，至今並無添購新航母計畫，原本的英製驅逐艦也在雙方交惡後，無法得到妥善維護，早早退役，目前沒有驅逐艦，只有4艘巡防艦和9艘輕型巡防艦。

(旺報)