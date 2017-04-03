清明北上車潮湧現 竹北到湖口超塞

清明連續假期今天進入第3天，中午過後陸續出現北返車潮，國道一號新竹系統交流道至湖口地區，下午出現時速不到20公里的塞車狀況，自湖口服務區至湖口交流道僅3公里車潮，民眾自竹北交流道至五楊高架至少要30分鐘以上，讓不少駕駛抱怨連天，一直到晚間9點許，國道一號北上竹北至湖口路段，依舊呈現時速不到20公里狀況。

新竹縣國民黨籍立委林為洲表示，國道一號新竹路段自五楊高架開通後，平日上下班時間、假日均成為交通瓶頸，將極力爭取五楊高架延伸工程，避免此狀況。住在林口、回台中掃墓的周姓民眾表示，儘管提前1天返家，未料在自新竹系統交流道過後，車速就逐漸減緩，過竹北交流道後更是走走停停，高速公路宛如變成大型停車場。

(中時)