《外鄉女》之「黑美人」逼哭柯叔元
民視近來將周日晚間10點規劃為「金鐘幸福好戲」時段，2日《媽媽不見了》播出完結篇，叫好又叫座，網友紛紛進粉絲團留言說衛生紙都不夠用，哭倒在電視前。9日將由《外鄉女》第一單元「黑美人」接檔，該劇由柯叔元與曾珮瑜主演，所有演員開拍前都先上課，從歷史文學課、台語課、紡織廠學車縫到交際舞教學，都讓演員們收穫良多，柯叔元表示很感動可以演到許俊龍這個角色，也讓他看影片看到流淚，強調這是繼《阿不拉的三個女人》之後又一次挑戰自己的作品。
女主角曾珮瑜是首次挑戰台語戲劇，她說看到劇本時，自己的媽媽很期待，還興奮地與她分享自己那個年代的故事。曾珮瑜說，上這些課最難獲得成就感就是裁縫了，個性大剌剌的她直說布很軟，自己的手又不巧，無法像日劇裡女生會縫手作物給另一半般耍浪漫。看到裁縫的老師一下子就車出實品來就讓她很有挫折感，她直到練習好一陣子之後才有簡單提袋、帽子等成品，就連導演現場用的麥克風套也是集大家的巧手而出爐，讓上課的女演員們直呼女工的工作真的大不易。
該劇改編自台灣鄉土文學作家楊青矗的作品，上週四（3月30日）民視及製作公司青睞團隊向楊青矗老師致敬，舉辦「楊青矗榮耀場」，楊老師因長期撰寫工人小說而享譽文壇，戰後台灣沒有人為勞工階級發聲、寫工人小說，怕會被情治單位貼標籤視為要跟中共唱和。儘管如此，楊青矗卻仍替勞工執言，被譽為「工人作家」，還曾因美麗島事件坐牢。楊青矗觀看完預告影片後哽咽的表示「台灣經濟奇蹟就是由這群影片中的女工所撐起，她們默默付出淚水和汗水。」
(中時)
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