廣州墓地貴 只能到佛山清遠安葬

每逢清明，墓地價格就又成為民眾關注的焦點，「死不起」的說法再度流傳。因為墓價太貴，不少廣州人選擇安墓到佛山清遠。廣州到清遠要一個多小時車程。

星島日報報導，也因為墓地太貴，近期深圳龍山永久墓園園內開發生態節地葬墓產品，售價1.38萬元，面積A4紙張大小，頗受歡迎。

雖然，墓穴的地價要由物價部門制定指導價，不能隨意定價或提價，不過雖然近幾年墓穴的指導價格沒有變動，但是受墓碑材料、人力成本上漲等因素影響，廣州墓地價格總體仍是有所增長。

(旺報)