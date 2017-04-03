台灣農特產北京亮相 綠營縣市參展
第5屆北京農業嘉年華日前登場，今年首度舉行台灣農特精品展，參展的產品來自台灣15個縣市，其中包括台南、高雄等10個綠營執政縣市的農特精品，是520之後少見的場合。
這項台灣農特精品展的15個參展縣市為台北、新北、桃園、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖。當中包括近30個地方農會及20多個組織。
位在北京遠郊昌平區的展場，有來自上述縣市的逾200多種精緻農產品一同亮相，吸引不少中國大陸民眾前往參觀。由於2至4日適逢中國大陸清明假期，今天下午在現場，採購情況十分踴躍。
有參展的鳳梨商家表示，光是2日一天，就有超過100箱鳳梨被買走。其他如咖啡等產品也頗受歡迎，現場民眾的採購量頗驚人。
現場工作人員表示，這兩天較受中國大陸民眾青睞的產品，包括嘉義阿里山的「瑪翡咖啡」、屏東的紅藜鳳梨酥，以及台東的釋迦、鳳梨等產品，詢問及採購十分踴躍。
除展覽外，台灣與北京部分企業也在現場簽訂合作協議。其中，有台灣業者計畫7月在北京成立台灣農產品批發市場，標榜符合兩岸官方標準，杜絕仿冒及農藥殘留過量的不合格農產品流入，破壞台灣產品形象。1060403
(中央社)
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