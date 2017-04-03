3D立體圖 峨眉湖這個步道超吸睛

整修完畢的峨眉湖步道，從入口不遠即能看到高架木棧步道，以及繪有立體在地圖案的平面步道。（莊旻靜攝）

繪有立體在地圖案的平面步道受到遊客歡迎，成為拍照打卡的熱點。（莊旻靜攝）

整修完畢的峨眉湖步道，從入口不遠即能看到高架木棧步道，以及繪有立體在地圖案的平面步道。（莊旻靜攝）

新竹縣峨眉鄉的湖光山色，一向吸引民眾，不過由參山國家風景區管理處維護的峨眉湖環湖步道，在整修後，今年初在步道入口處，出現3D立體圖作、高架木棧道及觀景平台，連假吸引大量遊客前往拍照、健行，成為熱門景點。

峨眉湖環湖步道總長約3500公尺，原受地形限制，多階梯，不利輪椅族、娃娃車使用，由參山國家風景區管理處耗費1千多萬，整修既有步道，並打造高架觀景平台，可以遠瞰峨眉湖景，兼具休憩之用，在高架之外，也在平面步道上繪製3D立體圖，以峨眉特產橘子、茶以及桐花、白鷺鷥、青蛙等作為特色，假日吸引不少遊客前往參觀。

峨眉湖的生態豐富，步道沿線也設置解說牌，讓民眾認識這些環湖的動、植物，希望能讓大眾更親近自然、與這些在新生活周遭的動、植物共處。整修後的步道也與原先環湖步道連接，民眾在欣賞湖光山色之餘，也能達到休憩、健身運動的效果。

(中時)