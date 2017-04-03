「阿飄」探頭莫允雯床邊 意外有反差萌

一群鬼友向莫允雯探頭。（好風光）

《夢裡的一千道牆》劇中的鬼友和觀眾想像得不一樣。（好風光）

陳禕倫大秀健壯肌。（好風光）

台視、八大、愛奇藝、植劇場《夢裡的一千道牆》，將於4月14日晚上10點台視首播，由於該劇屬植劇場中靈異恐怖系列，不少網友看到官方預告都不敢點開，擔心影片中有突如其然的「阿飄」現身，結果一壯膽看完劇中「阿飄」長相後，卻紛紛大鬆口氣，笑說劇中鬼怎麼有點可愛，尤其眾鬼友探頭在莫允雯床邊模樣，原看似驚悚的場面，竟然有點「反差萌」。

該劇由金鐘視帝黃河、莫允雯以及《天黑請閉眼》超夯單元竄起的徐鈞浩、陳禕倫、朱盛平、《荼蘼》單元楊丞琳鍾情的雪菜肉絲麵底迪吳岳擎以及新人演員管翊君、楊傑宇、劉心宇主演。劇中的這些鬼友包含眼鏡鬼（洪健藏飾演）、可愛鬼（陳昭妃飾演）婦人鬼（黃紹雯飾演）、老人鬼（陳泰中飾演）、小哥哥鬼（黃士洋飾）以及陳禕倫飾演的厲鬼等，演出的演員大多有劇團演出經歷，因此扮起鬼友可說是活靈活現。網友看完預告也說：「這些鬼好有人味，感覺是會幫忙主角的精靈們。」

由於一般大眾對於鬼都有一個既定的印象，導演與製作團隊討論希望能賦予鬼有一個自己的樣貌，進而創造了鬼的「靈體線」，有如電動裡面的「能量格」，象徵著鬼的精力，修行越高深，靈體線會越明顯，變越深越長。

陳禕倫在劇中演人又演鬼，《夢裡的一千道牆》中，他的好身材展露無疑，前導預告裡他裸上身，秀壯碩肌在地板舉啞鈴做伏地挺身，更不時有著MAN味的喘息聲，讓網友們狂喊噴鼻血，直呼好想微坐在他背上，香汗淋漓運動。陳禕倫只要拍赤膊戲時，前一天就不會喝水，若是真的口渴，會用棉花棒沾水，把嘴脣沾濕，也因此造就他螢幕前的「壯碩肌」。

(中時)