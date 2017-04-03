俄地鐵爆炸10死50傷 蒲亭：不排除恐攻
俄羅斯第2大城聖彼得堡地鐵系統今天發生爆炸，根據當局與新聞報導，恐怕有10人遇害，傷者達50人。俄國總統蒲亭目前正在聖彼得堡附近，他不排除所有可能原因，包括恐怖攻擊。
檢察官發聲明說，聖彼得堡檢察官辦公室已開始調查科技學院站月台發生的車廂爆炸案。
美國有線電視新聞（CNN）報導，根據初步資訊，急救服務部門消息人士告訴新聞通訊社，「約10人死亡」。
國際傳真社（Interfax）引述官方資訊報導，爆炸造成50人受傷。
今日俄羅斯新聞網（RT）報導，網友在社群媒體貼出的畫面顯示，有些屍體躺在受損的列車旁，椅子上顯然也有些血跡。
電視台播出的畫面顯示，身上流血的受傷民眾躺在月台上，有些人正接受救護人員急救。其他人在煙霧中逃離月台。
聖彼得堡地鐵系統發聲明說，已關閉科技大樓站及先納亞廣場站（Sennaya Ploshchad）2個相鄰的地鐵站，並疏散所有旅客。隨後決定關閉所有地鐵站。
路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）目前正在聖彼得堡附近，與白俄羅斯領袖魯卡申柯（Alexander Lukashenko）會晤。他說，目前不排除所有可能原因，包括恐怖攻擊。
蒲亭說：「原因仍不明。我們將檢視所有可能原因，包括恐怖攻擊及一般罪行」。
俄羅斯過去幾年一直是車臣好戰分子的攻擊目標。車臣叛軍領袖經常揚言要再發動攻擊。
2010年莫斯科的地鐵車廂遭兩名女性自殺炸彈客攻擊，至少造成38人喪生。1060403
(中央社)
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