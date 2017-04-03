李明哲妻 明召開北京行記者會

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民進黨前黨工、NGO工作者李明哲因涉「危害國家安全」活動，正被大陸有關單位調查，李明哲妻子李淨瑜將在明天召開「李太太北京行說明記者會」。

上月31日，李淨瑜曾召開記者會表示放棄聘請大陸律師，決定親自前往北京營救李明哲，更簽下聲明書指出，在未當面見到李明哲之前，李明哲所做的供辭與陳述，她都一概不予承認。

有關李淨瑜赴北京相關簽證事宜協助，海基會發言人李麗珍表示，李淨瑜並未向海基會提出協助要求，海基會秉持一貫立場，與李淨瑜保持聯繫，提供一切必要協助。

(旺報)