聖彼得堡兩地鐵發生爆炸 10人死亡

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俄羅斯第二大城聖彼得堡於當地時間下午2時30分發生爆炸。目前已知10人死亡。

根據俄國媒體Vesti.ru報導，聖彼得堡地鐵在下午2時30分發生兩次爆炸，分別在「先納亞廣場站」(Sennaya Ploshchad)和「技術學院站」(Technologichesky Institut-1)，而在先納亞廣場站的地鐵車廂爆炸目前已知造成10人死亡。

聖彼得堡地鐵公司已將該兩站關閉，救援小組已前往救援。1060403

(中央社)