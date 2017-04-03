校園貸款花在消費 廣州提醒高利息陷阱
廣州再提校園貸款整治，廣州市金融局、教育局和網際網路金融協會聯合在高校內舉辦的校園貸款宣導會，提醒學生校園貸款隱藏著高利息陷阱。廣州市金融局副局長聶林坤、副巡視員李貴遠在宣導會用真實案例說明，這0.99%的月息很可能就是個騙局，實際年利率可能達到近40%，是高利貸。呼籲學生要理性對待校園貸款，莫讓校園貸款成為償還不起的「青春債」。
廣州市網際網路金融協會的第三方調查報告顯示，超60%學生申請校園貸款是用於購物、娛樂、交際，違法的校園貸款機構利用學生盲從的消費和懵懂的借貸心理進行誘騙，是校園貸亂象叢生的主因。
林坤、李貴遠表示，在對校園貸款平臺進行規範、整改、清理的同時，也要關注學生合理的消費信貸需求，引導金融機構優化服務，為學生提供小額、利率合理的金融產品。更要加強學生消費觀、金錢觀之教育，提高他們對校園貸款陷阱的辨識力。
(旺報)
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