蔡正元：台獨會先被媽祖消滅
日前有網路文章表示，媽祖是國民黨用來統治台灣的政治工具，國民黨政策會執行長蔡正元今（3）日在臉書表示，台獨份子想消滅台灣人的媽祖信仰，實在自不量力，台獨可能會先被媽祖消滅，不信拭目以待！
蔡正元表示，媽祖是中國歷史上被承認升天成神的真實歷史人物，且媽祖根本不是宗教，而是天然產生的海神，北從天津、南及廣州，東至台灣，甚至遠達東南亞，有海上活動就有媽祖。
蔡正元說，日本人曾想斬斷台灣的媽祖信仰，但終歸失敗，現在台獨份子只因爲媽祖是中國人，也開始想消滅台灣人的媽祖信仰，實在自不量力。
蔡正元直斷，台獨可能會先被媽祖消滅，就像消滅妖魔鬼怪一樣，不信拭目以待！
(中時電子報)
文章來源：蔡正元臉書
關鍵字：媽祖
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