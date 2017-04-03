台灣職業女子格鬥第1人　黃偵玲：堅持自己最愛的事

黃偵玲是台灣首位職業女子格鬥選手。(公關提供)

台灣女子職業格鬥選手第1人，黃偵玲上個月結束泰國ONE Championship挑戰世界冠軍賽，雖然從柔道跨足綜合格鬥，到站上ONE Championship格鬥舞台，黃偵玲一路上受到不少挫折，她仍堅持自己最愛的綜合格鬥。

黃偵玲是台灣首位站上亞洲規模最大的綜合格鬥賽事女子選手，但這個「第1人」給她的包袱不小。當初教練告訴黃偵玲，開始練綜合格鬥5年後，就能挑戰冠軍，但黃偵玲要自己3年內達到，柔道起家的她，最後僅花2年多就完成，「因為知道這是我一輩子想努力的事。」

黃偵玲是台灣首位職業女子格鬥選手。(公關提供)

熱愛綜合格鬥，黃偵玲表示，進鐵籠跟柔道場上感覺截然不同，因為所有人都關注著她，踏上鐵籠擂台，她只有一個想法，「打爆對手。」

「我最希望的，是父親在鐵籠邊看我比賽，能了解家中『叛逆的孩子』到底在努力什麼？」黃偵玲的「叛逆」從何而來？來自全家就她走體育路，弟弟是日文專業，妹妹學音樂。最初國中接觸練柔道，是因為蹺課被記過，教練說加入柔道隊就能消過、考公立高中，才陰錯陽差讓老爸同意。

可惜剛開始接觸綜合格鬥，並未得到家人支持，父親希望黃偵玲走警察路或當體育老師老師。感動的是，她的努力終於逐漸影響了家人，上一場冠軍戰，父親第一次親自送她到機場搭飛機。

一路走來，黃偵玲希望藉由自己的表現，讓更多人認識這個從台灣來的女子選手，也盼讓父母理解她的選擇與堅持，有朝一日願意在擂台下守護著她出戰。

(中時電子報)