許老三生日趴超夢幻 小S卻被錯認為阿雅！

小S被某位網友誤認為阿雅，網友笑著說小S聽到會氣死。(取材自范瑋琪臉書、中時資料照片)

許老三過5歲生日，生日趴超夢幻！(取材自范瑋琪臉書)

毒舌女王小S家有三千金，其中，遺傳到媽媽獨特幽默基因的許老三，超受網友歡迎，媽媽小S常分享小女兒的「事蹟」，每次都能引發爆笑，如今，許老三終於「正常」一回，小寶貝慶祝5歲生日，場景被范范阿姨曝光，根本不搞笑，而是夢幻到不行！

許老三忙著開夢幻趴，媽媽小S卻在跟范范搞笑。(取材自范瑋琪臉書)

小S家的小網紅許老三迎接5歲生日，范瑋琪也受邀參加，在臉書貼出多張照片，顯示古靈精怪的許老三，其實心中也有公主夢，爸媽以她的英文名字為主題，打造「愛麗絲夢遊仙境」風，粉色系的布置讓人看了少女心噴發，現場還請來人體彩繪師，在許老三跟小S手上畫上一樣的大象圖案，足見爸媽寵愛女兒的心意。

而當許老三夢幻開趴時，媽媽小S卻沒跟著變回一般人，仍舊個人風格全開，跟姊妹范瑋琪大拍搞怪照，扮鬼臉可謂火力全開，沒有在客氣，也可能因為太「用心」，竟然有人錯將她認作阿雅，還說「阿雅好漂亮」，立刻被其他粉絲糾正，開玩笑說：「她會抓狂吧」，但其實阿雅跟小S是學生時代至今的好姊妹，彼此也常互刺鬧著玩！

(中時電子報)