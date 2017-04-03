泰國達叻省騎單車夯 力推低碳旅遊

春雨綿綿的台灣又濕又冷，不妨到泰國東部體驗陽光沙灘的海島，共有52個島嶼的達叻省目前正力推低碳旅遊，還有女星騎自行車代言。

位於泰國東部的達叻省（TRAT）與柬埔寨相鄰，面對泰國灣，轄區內島嶼眾多，其中最有名的就是象島（Koh Chang），原始森林覆蓋全島，低度開發的海島，是許多歐美人士最喜愛的度假島嶼。

一般來說，達叻省的海島旅遊也有別於泰國西南部島嶼的交通便利（蘇美或普吉設有機場），相對人潮較少，反而更有世外桃源之感，泰國觀光局也力推達叻省的低碳旅遊行程，如騎乘自行車環島或使用電動車為交通工具。

達叻省日前在檳榔島（Koh Mak)就舉辦低碳旅遊行程，邀請到泰國第3電視台女明星甜甜（WAN WAN）前來代言，甜甜以熱愛騎乘自行車著名，達叻省觀光局長高秀玉（WANAPHAPAR）說，達叻省有52個島嶼，除了大家熟悉的象島之外，還有檳榔島和古島（Koh Kut)等，希望以低污染旅遊方式來體驗大自然，享受陽光沙灘和海鮮。

在海島旅遊一定要試試最新鮮美味的海鮮料理，可以選擇泰式風味或者以碳烤等方式，享受最純正的風味餐，夜晚也可以到旅館附設的碼頭棧橋吹著海風看著遠方漁火或細數星辰。

來過東部島嶼旅遊的遊客都十分喜愛這裡的幽靜和遠離塵囂，到此地旅遊的觀光客仍以泰國本地人居多，還有少數的西方旅客，台灣民眾想要來泰國達叻的島嶼旅遊，可以選擇中華航空班機，與曼谷航空共用班號，直接在曼谷蘇凡納布國際機場轉機，行李直掛達叻省，再搭高速交通船就可以抵達離島。1060403

(中央社)