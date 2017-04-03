北京房市過熱 平房也限購

中國大陸北京市3月推出一連串房市限購新政，引發大陸各城市新一輪房市調控。不到1個月，北京今天又推出更嚴規定，連通常位於非核心區的小平房也要限購。

中新社報導，北京市住房和城鄉建設委員會3日公布「關於加強國有土地上住宅平房銷售管理的通知」，將住宅平房納入限購範圍。

新法令規定暫停向以下家庭出售住宅平房：已擁有1棟及以上住房的北京市戶籍單身人士及非北京市戶籍居民家庭；已擁有2棟及以上住房的北京市戶籍居民家庭；無法提供在北京市連續5年（含）以上繳納社會保險或個人所得稅證明的非北京市戶籍居民家庭。

北京市房地產業協會秘書長陳志分析認為，平房屬於非成套住宅，以前不在限購範圍內。由於這類房源多在北京核心區，單間面積小、總價低，還能落戶和享受入學指標等特點，去年以來引發購買熱潮，價格不斷上漲。此次嚴格住宅平房銷售管理是必然的。

北京自3月17日公布房市新政以來，調控政策密集推出，包括認房又認貸、提高購買第2棟房子的自備款比例、降低貸款最高年限。接著要求非京籍購房者納稅需連續60個月。隨後，規定離婚1年內的房貸要按照買第2棟算，並對過道、車庫、廊道等「異型房」實行三不政策。1060403

(中央社)