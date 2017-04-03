庾澄慶狂虧王治平 嘆兒子不要他陪

音樂製作人王治平今晚開唱，好友庾澄慶（哈林）擔任表演嘉賓狂虧王治平，逗笑全場；王治平原擔心庾澄慶春假要陪小孩，庾澄慶說，「我兒子不要我陪他」。

王治平晚間率領樂團成員在台北Legacy開唱，演出收入扣除成本，全數捐給香園紀念教養院。王治平彈電吉他，High唱西洋經典搖滾歌曲，炒熱全場氣氛。

37年前王治平和庾澄慶曾組團「Roller coaster」1年多，默契十足，這次演出前僅正式排練1次。合唱「Easy Lover」，唱完庾澄慶立刻抱怨說，以後改歌單順序稍微通知一下，剛要去上廁所，突然聽到前奏連忙上台；如果還有下次，上台前稍微提醒給點時間。

王治平坦言「我真的要好好謝謝哈林」，一找他二話不說，庾澄慶立刻虧「沒有啦，我考慮很久」，逗笑全場；王治平說，原擔心春假庾澄慶要陪小孩，庾澄慶回「我兒子不要我陪他」，王治平接說「我女兒也不要我陪」。

唱完「Easy」，庾澄慶表示，「我很羨慕王治平，他真的很愛唱」，王治平強調是愛玩音樂；兩人在台上不停鬥嘴，庾澄慶虧現在光頭的王治平年輕時毛髮旺盛，王治平堅稱現在還是毛髮旺盛，逗笑全場。

王治平說，和庾澄慶同樣喜歡音樂、籃球；庾澄慶回憶曾有1年在王治平家做Demo帶（試聽帶），過程很克難，王治平還爆料庾澄慶曾爬牆進他家；最後王治平直喊「下一場不會找哈林，一直在數落我」。1060403

(中央社)