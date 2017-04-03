跑給野象追 泰國民眾分享影片被罵翻
大象在泰國是神聖動物，受到嚴密保護，多處國家公園內野象數量持續增加，泰國有名男子分享他在國家公園被野象追的影片，但卻被泰國網友罵翻。
根據泰國鮮得新聞報報導，泰國一名男子在社群網站分享他在一處國家公園被野象追趕的影片，野象起初只是在馬路閒逛，但這名坐在轎車後座的男子大聲喧嘩，頻頻發出引起大象注意的聲音，於是大象開始追逐，他嚇得叫朋友趕緊加速，對向來車見到大象也倒車躲避。
這一段影片上傳後，看過的網友紛紛留言表示，這樣做是很危險的，大象狂奔的速度雖然趕不上車輛，但可能讓其他用路人受驚嚇而發生事故，尤其是一再去挑釁野象，這種行為非常不可取。
在泰國每年都會發生大象攻擊事件，偶爾會造成傷亡，即便是馴養的大象也會攻擊象夫或遊客，在泰國的象群數量逐漸增加，加上人為開發和氣候因素，人與象間的衝突情況時有所聞。1060403
(中央社)
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