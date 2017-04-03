德國3月均溫 逾135年來最暖

我要評比

德國氣候變化愈來愈明顯，今年3月平均溫度達攝氏7.2度，創下1881年以來最暖紀錄，連蘋果樹開花期都提前至3月底。

德國之聲今天報導，德國氣象局從2000個觀測站收集資訊，顯示剛過完的3月平均溫度達攝氏7.2度，超過1881年的平均7度紀錄，顯示氣候變遷愈來愈明顯。

除了溫度上升外，另一個明顯的氣候變化就是植物的生長期愈來愈長，例如德國的蘋果樹開花時間逐漸提前，相關單位發現，由於今年3月更熱，在萊茵河谷附近的蘋果樹3月31日就開花了，相較過去平均要到4月11日左右，今年開花期足足提前了11天。

至於在德國隨處可見的雪花蓮（Schneeglockchen），由於是春天最早開的花卉，若與1960年代相較，開花時間更大幅提前2週。1060403

(中央社)