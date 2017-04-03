中市捷運題材發酵，鄰商圈及綠地房市看好

中部第一條捷運即將在2018年通車，捷運沿線的房市行情明顯受益。（盧金足攝）

烏日地區擁有高鐵、台鐵與捷運三鐵共構及74號快速道路的交通路網。（盧金足攝）

「聚悅方庭」搭上捷運宅優勢，帶動買氣。（盧金足攝）

烏日建案獲捷運加持，G16烏日站漲幅名列前茅。（盧金足攝）

台中捷運為房市帶來利多效應。（盧金足攝）

看好台中捷運綠線即將在2018年試營運，建商早已卡位，沿線建案紛紛受惠，看屋人潮增加，帶動房市買氣。

捷運沿站區域交通便利性升級，房市再添利多！房仲業調查近2年來台中捷運18個站點，實價登錄資料顯示，近2年交易資料，有12站周邊房價微幅上揚或平盤，建案獲捷運加持，其中以G16烏日站漲幅約達13.6％最高。

聚悅建設襄理陳俊宏表示，在捷運綠線G16烏日站推出的「聚悅方庭」預售新案，不只因捷運宅受惠，該基地對面預計規畫為大型購物中心，交通動線方便，吸引很多中科和彰化矽品、精密機械園區的民眾，銷售開紅盤也提早動工興建。

總太地產總經理翁毓羚分析，烏日高鐵特區吸引不少北客進駐，就是看上往返高鐵的便利性，現在烏日是市府推動的副都心及會展中心，也吸引近百億元的投資案，未來將可創造大量就業、住宅和商務需求。

台中逐漸進入交通建設高峰期，跟著交通建設走，房價跟著翻轉，陳俊宏指出，行政院前瞻基礎建設計畫納入「台中捷運綠線延伸至彰化」，加上烏日地區擁有高鐵、台鐵與捷運三鐵共構及74號快速道路的交通路網，房市剛回溫，捷運沿線的房價漲聲已響起。

(中時)