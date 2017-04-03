警犬撲倒炸彈客 拯救數百名婚禮賓客
非洲國家奈及利亞東北一場婚禮上，機警警犬突然感覺到一名企圖進入會場少女有異，立即將她撲倒在地，少女因此引爆自殺炸彈身亡，警犬雖捐軀，但拯救數百名賓客性命。
南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）今天報導，2日晚間在波諾州（Borno State）舉行的這場婚禮，因為巡邏犬的機警拯救數百名賓客性命，消息曝光後，人人讚美警犬英勇事蹟。
事實上，類似事件在同一天的上午也在波諾州發生2次。第1次是由2名男子身懷自殺炸彈在一處加油站附近引爆。很慶幸，除2名炸彈客當場死亡外，無人傷亡。
第2起爆炸由一名炸彈客引爆並當場死亡外，還傷及一名無辜路人。
伊斯蘭激進份子博科聖地（Boko Haram）已出面承認當天一連3起自殺炸彈事件是其所為。
消息指出，博科聖地的新惡行還發生在東北方其他區域。上個月30日，他們連續襲擊2座偏遠村莊。在第1座村莊搶走18名17歲左右少女，在第2座村莊搶走4名已婚婦女以及許多牛隻與牲口。
村名指出，這22名遭到劫持的少女與婦女必定會成為叛軍的新娘，村民雖憤恨但無奈。1060403
(中央社)
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