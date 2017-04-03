越南警民衝突 1人受傷

越南河靜省數千民眾今天前往祿河縣人委會住所包圍示威遊行，指控「警察打人」並表達抗議，傳與當地警方發生衝突，造成1名警員受傷。

越南國營電視台VTV1晚間新聞報導，河靜省祿河縣（Loc Ha）部分天主教民眾2日晚上與一批人發生毆打，民眾指控這批人是穿便服的警察，濫用武力鬧事。

報導指出，在部分不法分子的煽動下，數千名天主教民眾以此為由今天上午前往祿河縣人委會住所包圍示威遊行，對「警察打人行為」表達抗議；藉此還向台塑河靜鋼廠排汙行為以及政府事故善後進度表達抗議和不滿。

部分過激示威者已破壞了住所設備及攻擊警察，造成1名警員受傷。警方和示威者對峙好幾個小時，示威者到下午大致散去，當地安全秩序恢復正常。

事發後，當局官員表示，將調查澄清此一騷亂事件的帶頭分子並依法嚴懲，同時呼籲民眾冷靜，對不良分子的煽動陰謀提高警惕，以免涉及不法行為。

對於台塑河靜鋼廠排汙造成環境事故善後情況，越南政府至今仍在積極處理中。當地相關部門的報告也顯示，中部沿海地區海洋環境已恢復安全狀態，生態系統也逐漸復原。此外，當局經檢查指出，台塑污染違規改善各項目至今都符合所承諾的進度。1060304

(中央社)