王若琳挺爸開唱 王治平一直掉淚

音樂製作人王治平今晚開唱，以「我的驕傲」介紹歌手女兒王若琳登台，唱完「Something」，王治平坦言一直掉淚，但不是感動落淚，是汗流進眼睛裡。

王治平晚間率領樂團成員在台北Legacy開唱，演出收入扣除成本，全數捐給香園紀念教養院，藝人張小燕、製作人柴智屏等人到場力挺，好友庾澄慶也是表演嘉賓。王治平彈電吉他，High唱西洋經典搖滾歌曲，炒熱氣氛。

昨天先唱台中場，王治平說，謝謝大家，昨天台中成績很好，有人直呼不可思議，他不是發片歌手，還有這麼多人到場，笑喊「這是什麼社會？」一直在想是他的魅力，還是大家有愛心，逗笑全場。

以「我的驕傲」介紹王若琳（Joanna）登台，引起全場歡呼，父女倆首次在演唱會同台，王若琳說，難得與爸爸及這麼棒的樂團演出。

唱完「Something」後，王治平坦言女兒登台前的3首歌，讓他耗盡全力，流很多汗，結果汗流進眼睛，現在一直掉淚，不是感動落淚。父女倆聊起以前去聽前披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）演唱會的事，接著唱保羅麥卡尼的「My Love」。

王若琳直喊「謝謝大家」，王治平幫女兒預告將在中國大陸北京開唱，沒想到王若琳說，「取消了，票賣不好」，讓王治平在台上直呼「這是什麼社會」。不過，事後王若琳所屬唱片公司表示，北京演唱會還在規劃，檔期未定，王若琳是開玩笑。1060403

(中央社)