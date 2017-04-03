感嘆島嶼天光還很黯淡 蔣勳問青年：熱情為何銷聲匿跡

亞洲水泥新城山礦場近況圖。(圖/中時資料照，亞泥提供)

亞洲水泥新城山礦場的礦權，於今年3月經主管機關核准，迅速地通過展延20年，引發環團高度不滿，並在網路上發起撤銷亞泥展延連署。對此，日前才在社群，力邀各界一同加入連署的文學作家蔣勳，今（3）日表示，想到仍在抗爭的原住民朋友，與政客財團對這塊土地的破壞，就讓他不禁感嘆，島嶼天光其實還很黯淡，但為何青年的熱情會快速地銷聲匿跡？

今蔣勳於臉書發文，首先提到自己將有一場講座，內容則是分享他在池上做的自然秩序與土地倫理等兩件功課；蔣表示自己常在思考，為何池上一個5、6千人口的農村，可在大量觀光客湧入的同時，卻仍保留原有的從容與安靜？

「池上鄉公所沒有討好觀光客，不會為了急功近利毀掉自己存在的價值。」蔣勳進一步引述一則當地新聞，指出池上鄉公所因決定農地農用，停止方便觀光客的停車場。從這起事件，蔣勳認為，在島嶼到處毀壞自然秩序和土地倫理的時候，池上人展現自己的堅持，「為島嶼的永續生存做了示範。」

話鋒一轉，蔣勳想到仍在凱達格蘭大道上抗爭的原住民，也想到經濟部強勢通過太魯閣水泥廠要繼續挖山20年等事，他直嘆，政客財團在合手破壞自然秩序與土地倫理，「池上人小小的堅持可以是個微弱的呼聲嗎？」

最後，蔣勳說沒有自然秩序，破壞了土地倫理，島嶼天光其實還很黯淡，但同時他也不解地問道，「青年的熱情為何如此快速銷聲匿跡…。」

(中時電子報)