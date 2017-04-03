感嘆島嶼天光還很黯淡 蔣勳問青年：熱情為何銷聲匿跡
亞洲水泥新城山礦場的礦權，於今年3月經主管機關核准，迅速地通過展延20年，引發環團高度不滿，並在網路上發起撤銷亞泥展延連署。對此，日前才在社群，力邀各界一同加入連署的文學作家蔣勳，今（3）日表示，想到仍在抗爭的原住民朋友，與政客財團對這塊土地的破壞，就讓他不禁感嘆，島嶼天光其實還很黯淡，但為何青年的熱情會快速地銷聲匿跡？
今蔣勳於臉書發文，首先提到自己將有一場講座，內容則是分享他在池上做的自然秩序與土地倫理等兩件功課；蔣表示自己常在思考，為何池上一個5、6千人口的農村，可在大量觀光客湧入的同時，卻仍保留原有的從容與安靜？
「池上鄉公所沒有討好觀光客，不會為了急功近利毀掉自己存在的價值。」蔣勳進一步引述一則當地新聞，指出池上鄉公所因決定農地農用，停止方便觀光客的停車場。從這起事件，蔣勳認為，在島嶼到處毀壞自然秩序和土地倫理的時候，池上人展現自己的堅持，「為島嶼的永續生存做了示範。」
話鋒一轉，蔣勳想到仍在凱達格蘭大道上抗爭的原住民，也想到經濟部強勢通過太魯閣水泥廠要繼續挖山20年等事，他直嘆，政客財團在合手破壞自然秩序與土地倫理，「池上人小小的堅持可以是個微弱的呼聲嗎？」
最後，蔣勳說沒有自然秩序，破壞了土地倫理，島嶼天光其實還很黯淡，但同時他也不解地問道，「青年的熱情為何如此快速銷聲匿跡…。」
(中時電子報)
文章來源：蔣勳臉書全文
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。