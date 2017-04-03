東京上野千鳥淵櫻花綻放 遊人如織
東京是日本今年全國染井吉野櫻開得最早的地方，昨天日本氣象廳宣布東京市中心的櫻花盛開，也創全國最早紀錄，比往年早1天，但比去年晚2天。上野櫻花已盛開。
東京市中心的染井吉野櫻是否盛開，以位於靖國神社的標準樹為準，昨天日本氣象廳職員確認了東京市中心的櫻花已盛開。今天東京市中心的最高氣溫約攝氏16度，昨天是攝氏14.2度，比前天上升了約5度，花開情況良好。
位於東京台東區的上野公園約有450株染井吉野櫻櫻花樹，吸引許多日本民眾攜家帶眷、好友三五成群來觀賞。外國觀光客也相當多，很多人都拿自拍棒拍下美照。上個週末約湧進25萬名賞櫻客。
千鳥淵、北之丸公園一帶約有1000株染井吉野櫻、大島櫻的櫻花樹，賞櫻期間約可吸引100萬人前來，其中不乏來自台灣、中國大陸、歐美的遊客。
這裡有古風的城堡、壕溝，可讓遊客搭遊船約會。垂向水面的櫻花彷彿珠簾，今天下午有外籍遊客划著船，突然拿出婚戒求婚，相當浪漫。
走在千鳥淵綠道的櫻花墜道上，1名來自上海的女遊客表示，昨天在大阪還沒看到櫻花盛開，但今天來到千鳥淵覺得櫻花開的很美，震撼人心。她也感受到日本有所謂的「櫻花文化」，在日本賞櫻有不同的感受，以後有機會還想舊地重遊。1060403
(中央社)
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