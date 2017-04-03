德國女子清奈海灘散步 慘遭輪暴
印度海灘治安亮紅燈，繼3月有英國女背包客被發現裸體陳屍在果阿沙灘，生前遭4人輪流性侵後，一名跟團德國女子昨天在靠近清奈海灘獨自散步，也遭3人輪流性侵。
根據案發地點坦米爾那都省（Tamil Nadu）瑪瑪拉普蘭鎮（Mamallapuram）警方指出，這名24歲德國被害人和另外4名德國人幾天前抵達清奈，並在1日入住離清奈約50公里的瑪瑪拉普蘭鎮的一間海邊渡假村。
警方調查說，這群德國人昨天上午在渡假村的海灘曬太陽，但這名24歲德國被害人告訴其他德國同伴，想獨自到渡假村海灘附近散步。
當地警方指出，被害人愈走愈遠，而且還在海灘某處小憩片刻，結果等到被害人醒來時，被3名男子拖往一處隱蔽地點，周圍有木麻黃樹林遮擋。
調查人員告訴「印度時報」（Times of India），無論被害人怎麼大聲叫喊，由於地點太偏僻隱密，無人聽見，最後遭3人輪流性侵得逞，而且其中1人還出手毆打被害人。
被害人回到飯店後告訴朋友，並一起聯繫德國大使館，當使館人員抵達關切後，警方才介入調查。
由於被害人只記得3名歹徒其中一人穿T恤和短褲，另兩人也穿短褲，沒有準確描述其他特徵，讓警方有點頭大，暫時無法鎖定特定目標。
根據透露，警方目前初步鎖定附近海灘別墅的客人及靠渡假村維生、住在漁民社區的男性進行調查。1060403
(中央社)
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