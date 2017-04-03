香港查獲101箱日本核災區牛肉

香港「食物環境衞生署食物安全中心」於日前公布，檢獲337箱日本冷藏牛肉，包括來自禁止進口縣份的產品違規進口香港，全部貨品已被截獲，沒有流出市面。

根據東網引述香港「食安中心」發言人的意見表示，「食安中心」於4月1日與香港海關進行聯合查緝，在葵涌海關大樓檢查一批報稱從日本進口的冷藏熟肉時，發現貨櫃內藏有懷疑非法進口的冷藏牛肉，該批食品全部沒有附帶所需的進口文件，包括進口許可證、衞生證明書、食環署的書面准許、原產地輻射水平測試證書等。中心調查亦發現，進口商不屬於已向香港食環署登記的食物進口商。

該批被檢擭的冷藏牛肉共有337箱，有關貨品標籤顯示其中101箱來自日本三個已禁止入口的縣份，包括茨城、櫪木及千葉；116箱來自日本其他地區，包括北海道、山形縣及秋田縣；其餘120箱則來源未明。

香港「食安中心」發言人強調，會繼續密切追蹤事件和採取適當行動，如有足夠證據，會向該進口商提出檢控，並已就事件通知日本有關當局。

(中時電子報)