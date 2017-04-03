洪秀柱指支持核食 黃國昌喊要告

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國民黨主席洪秀柱今天在嘉義市黨部受訪時，提到時代力量主席黃國昌支持核食進口、毒品除罪化；黃國昌稍晚在臉書要求洪秀柱在48小時內道歉，否則法院見。

黃國昌在臉書上放上媒體報導的截圖，洪秀柱在報導中說，「地方民眾對黃國昌支持核食進口、毒品除罪化，配合民進黨諸多違法亂紀的言行，引起民眾不滿，對於罷免樂觀其成。」

隨後黃國昌在臉書上說，「剛剛朋友轉來洪秀柱對我的指控，看了以後，不敢置信。」

黃國昌要求洪秀柱在48小時內，具體說明他何時主張「支持核食進口」、「毒品除罪化」，否則就公開道歉。

接著黃國昌也在留言中強調，「48小時內，沒有誠懇的公開道歉，那就法院見。」1060403

(中央社)