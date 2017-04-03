南向 台港與沙巴港集團簽備忘錄
響應並落實新南向政策，台灣港務公司董事長吳盟分今天與馬來西亞國營企業沙巴港務集團(SPSB)簽署合作備忘錄，雙方將結合各自資源及優勢，進行港口投資營運策略及合作交流。
吳盟分偕世曦工程顧問公司及萬海航運等企業前往馬來西亞、越南等東南亞國家考察，3日訪馬來西亞國營企業沙巴港務集團(SPSB)，雙方交流及經驗分享。
吳盟分代表港務公司與沙巴港務集團簽署合作備忘錄，雙方允結合資源及優勢進行港口投資營運、港口規劃與作業效率等面向合作及交流，共創港埠榮景。
港務公司指出，考察行程邀世曦顧問公司等前往，探詢碼頭、物流、倉儲規劃或基礎建設等相關投資商機，並與當地政府及港埠集團就投資環境及未來發展做意見交流，瞭解彼此需求與合作機會。
港務公司說，雙方已初步討論後續除進行各項投資評估，並將針對綠港、裝卸效率等議題加強互訪，共同提升彼此的業務範疇與營運績效。
港務公司說，沙巴港群由SPSB經營管理，目前以發展旅運、油品及貨物運輸為主的港口，地理區位優越，鄰近菲律賓、越南及中國等新興市場，加上當地政府推動多項有助港埠發展計畫，結合當地豐富物產資源，具發展潛力。1060403
(中央社)
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