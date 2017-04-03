共軍護航編隊 刻意穿越宮古海峽

我要評比

中共黨媒今天報導，中國大陸海軍第26批護航編隊的兩艘054A型護衛艦和1艘903A型綜合補給艦刻意「繞了個遠」，於2日通過宮古海峽。

人民日報海外版官網今晚刊出「哥偏要走給你看！中國護航編隊穿越宮古海峽」報導說，日本海上自衛隊第11護衛隊軍艦和第5航空群的P-3C拍攝到共軍這3艘軍艦出現於宮古島北東約110公里海域，隨後中國大陸海軍編隊向東南方向駛去。

報導說，以往中國大陸東海艦隊派出的護航編隊通常會經過台灣海峽南下，經南海直接開赴亞丁灣。

報導宣稱，這次，中國大陸海軍護航編隊選擇「繞了個遠」、經宮古水道赴索馬里海域，「顯然是高調展示給『御用攝影師』來拍的」。1060403

(中央社)