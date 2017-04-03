鄧超拷貝楊冪「機場時尚」超到位 本尊神回應
大陸女星楊冪向來穿搭時尚，每每現身總能吸引大家目光，近日她在機場以一身紅白條紋長版外套，搭配短裙大秀美腿，再次引發關注，但這身高EQ打扮，卻引來好友鄧超搞笑模仿，楊冪則機智反擊，笑翻網友。
鄧超今在微博分享楊冪的機場照和自己神複製的畫面對比，只見他頂著古裝包子頭，身穿藍色條紋睡袍，還搞笑學對方一邊滑手機、一手放在嘴上的動作，模仿地十分到位，並刻意標註楊冪來看。
楊冪見狀則在底下留言「撞衫不可怕，誰醜誰尷尬」，戰力十足的回覆被大家狂讚，而鄧超接著不甘心回嗆「哥500年前就這麼穿了」，還曬出自己扮女裝時和楊冪的合照，自信滿滿說「誰醜誰知道」。兩人一來一往的有趣互動，吸引大批網友圍觀，並跟著虧鄧超「還是你醜」、「確定要告訴你真相嗎」、「沒有對比沒有傷害」。
(中時電子報)
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