聖彼得堡地鐵站未爆彈已移除

我要評比

俄羅斯聖彼得堡今日兩地鐵站發生爆炸，造成嚴重傷亡。稍早又在另一處地鐵站發現自製未爆彈，目前已移除。

俄羅斯地鐵「先納亞廣場站」（Sennaya Ploschad）和「技術學院站」（Technologichesky Institut-1）當地時間下午2時30分發生爆炸，目前已知9人死亡、50多人受傷。

根據聖彼得堡當地媒體Fontanka報導，另一地鐵站「起義廣場站」（Ploschad Vosstaniya）不久前發現自製未爆彈，不過已由工兵移除。1060403

(中央社)